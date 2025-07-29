مجازر دامية وشهداء بالعشرات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 662

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 662 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّ 113 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال) و637 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بإحصائية ضمن شهداء لقمة العيش، فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر صحفية، باستشهاد 5 أشقاء وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الدحدوح في منطقة النديم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهم: (خالد، محمد، أحمد، هبة، ملك) نصيف الدحدوح.

واستشهدت طفلة وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين قرب محطة ايتا في مواصي خانيونس.

وأعلن مستشفى العودة - النصيرات، وصول 30 شهيدًا غالبيتهم أشلاء جراء غارات الاحتلال الليلة الماضية على منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسيَّر من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنّت طائراته غارة جوية على حي الشجاعية شرقي المدينة.

وارتقى 8 شهداء وسجلت عدة إصابات، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطايا بالمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس، ارتقى 7 شهداء متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس، و3 شهداء في قصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي خان يونس، وشهيدان بنيران جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء استهداف مباشر نفذته طائرات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، ضد عناصر تأمين قوافل المساعدات الشعبية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية والآليات العسكرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم، الذي استهدف فرق تأمين المساعدات التابعة للعشائر، وأسهم في تسهيل سرقة محتويات بعض الشاحنات الغذائية.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في محيط دوار حيدر غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين