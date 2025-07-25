فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام تعلن استهداف ناقلة جند "إسرائيلية" شماليّ خان يونس

مسيرات حاشدة في الداخل والنقب المحتلين نصرة لغزة

المحامي محاجنة يكشف عن شهادات "صادمة" لحجم الإبادة الصَّامتة بحقِّ الأسرى

آخر التّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 658

في عالم صامت... المجاعة تفتك بالأرواح وتكسُّر الأمَّهات بغزَّة

واشنطن تنفي "مزاعم" توطين فلسطينيي غزة في ليبيا

أمن السلطة يقمع مظاهرة في نابلس تطالب بإنهاء تجويع غزة

المناضل جورج عبد الله يعود إلى لبنان بعد 41 عامًا من الأسر

89 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

قوات الاحتلال تعتقل المفتي العام للديار الفلسطينية من داخل باحات المسجد الأقصى

القسام تعلن استهداف ناقلة جند "إسرائيلية" شماليّ خان يونس

25 يوليو 2025 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
...
القسام تعلن استهداف ناقلة جند "إسرائيلية" شماليّ خان يونس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها استهدفوا "ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) يعتليها أحد الجنود، بقذيفة الياسين 105، بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمالي خان يونس".

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، حسب اعتراف الجيش، 895 جنديًا.

 

 

تويتر تويتر
#غزة #المقاومة #القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة