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جيش الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

24 يوليو 2025 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يفرج عن 10 أسرى غزييّن من الأطفال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن 10 معتقلين أطفال من قطاع غزة، عقب اعتقالهم من مناطق المساعدات الأمريكية، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مجمع ناصر الطبيّ لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

وكان الأطفال قد اعتقلوا من قبل الاحتلال خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية، واحتُجزوا في ظروف قاسية دون توجيه تهم واضحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

والأسرى الأطفال بالأسماء:

1-عماد مصطفي محمد ابو طعيمه 
2-محمود عصام محمود ابو حدايد 
3-مؤمن هاني عبد العزيز ابو هجرس 
4-هلال ابراهيم منصور البشيتي 
5-كرم حمدي عبد الرحمن حسين 
6-فارس سليمان صالح ابو جزر 
7-قصي كايد توفيق الزازا
8-أحمد محمد فضل الحلو 
9-معاذ سيد سالم 
10-عمر نزار عصفور

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#غزة #خانيونس

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