655 يومًا من الإبادة الجماعيَّة على غزَّة.. حصيلةٌ شهداء تتجاوز الـ 59 ألفًا ومجاعةٌ بلغت "مستوياتٍ غير مسبوقة"

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 655 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزراة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 99 شهيدًا وأكثر من 650 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,021 شهيدًا وأكثر من 6,511 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,196 شهيدًا و30,094 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,029 شهيدًا و142,135 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة بغز د. منير البرش،: ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في القطاع إلى 20 خلال 48 ساعة

وأصدرت 25 دولة، برئاسة الحكومة البريطانية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين هناك بلغت مستويات غير مسبوقة.

وحذرت الدول في البيان من خطورة نموذج حكومة "إسرائيل" في تقديم المساعدات، مؤكدة أنه يزيد من حالة عدم الاستقرار. وأشارت إلى سقوط أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، معبرة عن استيائها من حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، وهو أمر غير مقبول.

وشدد البيان على وجوب التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي ورفع القيود فورًا عن تدفق المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بحرية.

ودعت الدول الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم القانونية، كما رفضت المقترحات التي تهدف إلى نقل الفلسطينيين إلى "مدن إنسانية"، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة، فجر اليوم الثلاثاء، عقب قصفه خيام النازحين في محيط القضاء العسكري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 14 شهيدًا وإصابة آخرين.

وارتقت شهيدتان وسجل العديد من الجرحى بقصف الاحتلال على منزل قرب بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

ووصل مسشتفى القدس فجر اليوم 14 مصابا من طالبي المساعدات، بعد إصابتهم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، قرب "حاجز النابلسي" غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية خلال ساعات الليل الأولى بارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية جنوبي دير البلح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشابة رحيل محمد رصرص، 32 عامًا، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جراء سوء التغذية الناجمة عن المجاعة والحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين