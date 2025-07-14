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"المجتمع المدني": تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي بشأن فتح المعابر "غير دقيقة"

14 يوليو 2025 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة، عن رفضها لتصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، والتي تحدث فيها عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع.

وأكدت المؤسسات، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، أن "ما أعلنه السيد شتوتسمان لا يمت للواقع بأي صلة"، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يزال يماطل و"يُدخل أعدادًا ضئيلة من الشاحنات بشكل غير منتظم"، في وقت تتفشى فيه المجاعة بشكل متسارع، لا سيما بين الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء والمرضى.

ودعت المؤسسات ممثل الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تصريحاته والتحقق من المعلومات ميدانيًا عبر زيارة فعلية للمعابر الحدودية مع غزة، للوقوف على الواقع الإنساني الصعب.

وشدد البيان على أن استمرار الاتحاد الأوروبي في تبني "روايات غير دقيقة" يسهم في التستر على "جريمة التجويع التي يتعرض لها نحو 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

كما طالبت المؤسسات بضغط سياسي وجاد من الاتحاد الأوروبي لإلزام الاحتلال بتعهداته بشأن إدخال المساعدات، مؤكدة أن لغة "الوعود الزائفة" لم تعد مجدية في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

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#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة

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