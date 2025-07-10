ليلةٌ دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 643 تواليًا

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 643 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,118 شهيدًا و25,368 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,680 شهيدًا و 137,409 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرةً داميةً في قصفها مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 13 شهيدًا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين جرَّاء قصف طائرات الاحتلال طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال مقابل مغسلة البشير، قرب دوار الطيارة، في مدينة دير البلح.

وقالت طواقم الدفاع المدني إنها تمكَّنت من انتشال أطفالًا شهداء بعد أن دفنوا تحت الرمال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في المواصي غرب خانيونس.

وارتقى شهيد وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان شقيقان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلد بمخيم البريج وسط القطاع.

وواصل الاحتلال عمليات نسف منازل المواطنين شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصفي مدفعي متواصل.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، في قصف خيمة بقرب من بئر 19 في منطقة المواصي غربي خانيونس عرف منهم: خالد جمال أبو حمرة، والشيخ حاتم جودة، والطفل يامن يوسف العمور، والطفلة يمنى يوسف العمور، فيما ارتقى 5 شهداء آخرين غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عثمان في معسكر خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين