قوات الاحتلال تعدم مواطنًا غربي جنين

ارتقى شهيد، صباح اليوم الخميس، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه ودهسه بآلية عسكرية، في قرية رمانة، غربي مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن علي أحمد عمور في قرية رمانة، غربي مدينة جنين؛ قبل أن تدهسه بـ "جيب عسكري" وهو جريح، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد "عمور"؛ قبل أن تقوم باعتقال أبناءه، زاعمة أنه طعن أحد جنودها وأصابه بجراح متوسطة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية جثمان الشهيد "أبو أنس" مضرجاً بالدماء في وسط الطريق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان عليها في 11 كانون ثاني/ يناير الماضي الى 41 شهيدًا.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 171 يوم ويداهم منازل المواطنين ويخرب محتوياتها ويشن حمالات احتجاز واستجواب ميداني للمواطنين ويعتقل عدداً منهم.

المصدر / وكالات