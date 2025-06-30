رسمياً.. موعد يوم عاشوراء 1447هـ/ 2025م في فلسطين

يُعتبر يوم عاشوراء من الأيام العظيمة في التقويم الهجري الإسلامي، ويحمل فضائل كثيرة للمسلمين. يترقّب المسلمون حول العالم هذا اليوم للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصيام.

متى يصادف يوم عاشوراء1447هـ 2025م في فلسطين؟

يصادف يوم عاشوراء لعام 2025 ميلاديًا يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025. هذا اليوم يوافق العاشر من شهر محرم لعام 1447 هجريًا.

متى نصوم يوم عاشوراء لعام 2025م؟

أما عن متى نصوم يوم عاشوراء 2025 في فلسطين، فصيامه يكون في يوم السبت 5 يوليو 2025. ويُستحب أيضًا صيام يوم قبله (تاسوعاء) وهو الجمعة 4 يوليو 2025، أو صيام يوم بعده (الحادي عشر) وهو الأحد 6 يوليو 2025، أو صيام الأيام الثلاثة (التاسع والعاشر والحادي عشر) لمخالفة اليهود والخروج من الخلاف.

ما هو سبب صيام يوم عاشوراء؟

يُصام يوم عاشوراء شكرًا لله تعالى على نجاة نبي الله موسى عليه السلام وقومه من فرعون. فقد قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومونه، فلما سألهم عن سبب ذلك، أجابوا بأنه يوم صالح نجّى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأنا أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟

صيام يوم عاشوراء له فضل عظيم، فبحسب الأحاديث النبوية، يُكفّر صيام هذا اليوم ذنوب السنة التي قبله. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

ما حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا؟

أوضحت دار الإفتاء الفلسطينية أنه يُستحب صيام يوم عاشوراء منفردًا، لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردًا. ومع ذلك، يُستحب صوم يوم قبله (تاسوعاء) أو يوم بعده (الحادي عشر من محرم) خروجًا من الخلاف ومخالفة لليهود. والأمر في ذلك واسع.

ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟

تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح من بعده. وقد نص على الأخذ بها فقهاء المذاهب الأربعة من غير خلاف، وجرى عليها عمل جماهير الأمة.

أدعية مستحبة في يوم عاشوراء

يُستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء في يوم عاشوراء، ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الدعاء بها:

- "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ."

- "رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ."

- "اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة."

المصدر / فلسطين أون لاين