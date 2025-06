بريطانيا.. مهرجان "غلاستنبري" يشعل جدلاً واسعًا بعد تضامن علني مع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثار مهرجان "غلاستنبري" الموسيقي الشهير في بريطانيا جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا، بعد أن عبّرت عدة فرق موسيقية عن تضامنها العلني مع الشعب الفلسطيني، ما دفع جهات رسمية وإعلامية إلى اتخاذ إجراءات وتحركات غير مسبوقة، شملت تدخل مسؤولين حكوميين وفتح تحقيقات شرطية.

القصة بدأت مع الفرقة الأيرلندية المثيرة للجدل Kneecap، المعروفة بمواقفها السياسية الداعمة لفلسطين. حيث سبق لها أن أثارت الجدل خلال مشاركتها في نسخة العام الماضي من المهرجان، عندما عرضت شعارات مناهضة للحكومة البريطانية وأخرى مؤيدة لغزة على شاشة المسرح.

هذا العام، وبالرغم من ضغوط قادها رئيس الوزراء البريطاني ومسؤولون آخرون لمنع مشاركة الفرقة، أصرت إدارة المهرجان على موقفها واستضافتها مجددًا. بينما امتنعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن بث فقرة Kneecap على الهواء، في خطوة أثارت انتقادات، خاصة بعد أن قامت إحدى الحاضرات بنقلها مباشرة عبر "تيك توك"، حيث تجاوزت مشاهداتها مليوني مشاهدة.

وشهدت الفقرة رفع مئات الأعلام الفلسطينية في أوساط الجماهير، كما ردد الحضور هتافات مناهضة للحكومة ورئيس الوزراء البريطاني.

في مشهد موازٍ، فاجأ فريق Bob Vylan، الذي بثت فقرته عبر الـBBC، الجمهور بهتافات داعمة لفلسطين، تضمنت عبارات مثل "من النهر إلى البحر" وانتقادات حادة للجيش الإسرائيلي وهيئة الإذاعة البريطانية.

المغني البريطاني Jordan Stephens شارك هو الآخر برسالة رمزية، إذ اصطحب والدته إلى المسرح مرتدية الكوفية الفلسطينية وتحمل علم فلسطين، بينما هاجمت المغنية البريطانية Jade الحكومة البريطانية بسبب صفقات الأسلحة مع إسرائيل، ووصفتها بأنها "تدعم إبادة شعب محاصر".

هذه التحركات قوبلت بغضب رسمي واسع، إذ أصدرت السفارة الإسرائيلية في لندن بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه المشاركين بـ"التحريض" و"معاداة السامية"، في حين أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق رسمي، يستهدف بالأساس فريقي Kneecap وBob Vylan.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعضاء Kneecap، المعروف باسم "Mo Chara"، يواجه بالفعل قضية أمنية سابقة تتعلق بفيديو يتضمن شعارات اعتبرتها السلطات "تحريضية".

الجدل المستمر يعكس الانقسام المتزايد داخل بريطانيا بشأن الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد التضامن الشعبي والفني مع القضية الفلسطينية في الأوساط الثقافية والفنية.