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فوضى وعراكٌ بين المستوطنين وشروطٌ صارمة للسَّماح بالدّخول إلى الملاجئ

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بالفيديو فوضى وعراكٌ بين المستوطنين وشروطٌ صارمة للسَّماح بالدّخول إلى الملاجئ

23 يونيو 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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فوضى وعراكٌ بين المستوطنين وشروطٌ صارمة للسَّماح بالدّخول إلى الملاجئ

نشرت منصات عبرية، مقاطع فيديو توثّق حالة الفوضى التي يعيشها المستوطنون داخل الملاجئ التي يهرعون إليها عقب القصف الصاروخي الإيراني المتواصل على الأراضي المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو لقطات العراك داخل أحد الملاجئ، وتبادل اللكمات بين المستوطنين، لحظة القصف الصاروخي العنيف من إيران صباح أمس الأحد، فيما سادت حالة من الفوضى بالمكان.

وقام أحد المتشاجرين، برش رذاذ الفلفل على الآخرين، ما زاد من الفوضى والتدافع، من أجل هروب النساء والآخرين من المكان بعد الاختناق بالرائحة الحادة.



كما وثقت حسابات أخرى، قيام مستوطنة في إحدى المجمعات الاستيطانية، بطرد مستوطن، بسبب أنه يقيم في تجمع آخر، ورفض دخوله إلى المكان وإغلاق باب الملجأ بوجهه.

وسبق ذلك، منع المستوطنين، لأي جنسيات أخرى مثل التايلنديين، العاملين في المستوطنات من دخول الملاجئ، وتركهم في الخارج بمواجهة الصواريخ والانفجارات، ومنح الأولوية لليهود على حسابهم.

وأمس الأحد، أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين -صباح أمس الأحد- على الأراضي المحتلة مخلّفة دمارا كبيرا في عدة مواقع، وذلك بعد ساعات من قصف سلاح الجو الأميركي 3 منشآت نووية إيرانية.

وذكرت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن الصواريخ سقطت الأحد بشكل مباشر في عدة مناطق "بإسرائيل"، وأضافت أن دمارا كبيرا لحق بعدد من المواقع جرّاء سقوط الصواريخ في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ونِس تسيونا جنوب تل أبيب.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف الإيراني #الملاجئ في إسرائيل

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