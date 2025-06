فوضى وعراكٌ بين المستوطنين وشروطٌ صارمة للسَّماح بالدّخول إلى الملاجئ

نشرت منصات عبرية، مقاطع فيديو توثّق حالة الفوضى التي يعيشها المستوطنون داخل الملاجئ التي يهرعون إليها عقب القصف الصاروخي الإيراني المتواصل على الأراضي المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو لقطات العراك داخل أحد الملاجئ، وتبادل اللكمات بين المستوطنين، لحظة القصف الصاروخي العنيف من إيران صباح أمس الأحد، فيما سادت حالة من الفوضى بالمكان.

وقام أحد المتشاجرين، برش رذاذ الفلفل على الآخرين، ما زاد من الفوضى والتدافع، من أجل هروب النساء والآخرين من المكان بعد الاختناق بالرائحة الحادة.

كما وثقت حسابات أخرى، قيام مستوطنة في إحدى المجمعات الاستيطانية، بطرد مستوطن، بسبب أنه يقيم في تجمع آخر، ورفض دخوله إلى المكان وإغلاق باب الملجأ بوجهه.وسبق ذلك، منع المستوطنين، لأي جنسيات أخرى مثل التايلنديين، العاملين في المستوطنات من دخول الملاجئ، وتركهم في الخارج بمواجهة الصواريخ والانفجارات، ومنح الأولوية لليهود على حسابهم.

The social fabric in Israeli society is collapsing at an alarming rate.

During an Iranian missile attack, Israelis were caught on camera slamming shelter doors shut on fellow Israelis, including families with children,just because they lived in a different building.

This isn’t… pic.twitter.com/FqDETCKLTL