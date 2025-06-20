37 مصابًا في سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع المُحتل

أعلن الإسعاف "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، إصابة 37 مستوطنًا، جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع.

وأكدت بلدية بئر السبع، أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة، في حين تداولت منصات مشاهد من موقع سقوط الصاروخ.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع ولم يتم اعتراضه.

وأغلقت شركة القطارات الإسرائيلية محطة بئر السبع، بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أضرارا لحقت بشقق سكنية جراء سقوط الصاروخ الإيراني جنوب الأراضي المحتلة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" باندلاع حريق قرب مكتب شركة مايكروسوفت في بئر السبع بعد هجوم إيراني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم الصاروخي على بئر السبع استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي.

وأوضحت الوكالة، أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة، وذلك في اعقاب تأكيد وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وأمس الخميس أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ تجاه الاحتلال، سقط بعضها في عدة مواقع بتل أبيب وبئر السبع، وفق إعلام عبري، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة.



وقالت القناة 12 العبرية إن مبنى في وسط الأراضي المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، بينما لحقت أضرار كبيرة بأربعة مبانٍ قريبة من موقع الحادث.

في اليوم السابع من عدوان الاحتلال على إيران، أطلقت طهران دفعة صاروخية كبيرة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبان.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات