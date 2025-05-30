كتائب القسَّام وسرايا القدس تُجهزان على قوَّة صهيونيَّة جنوب شرق خانيونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنَّها تمكَّنت مع مجاهدي كتائب القسام من الإجهاز على قوة صهيونية جنوب شؤق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إنها تمكنت في عملية مشتركة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من الإجهاز على قوة صهيونية متوغلة في منطقة الأوروبي جنوب شرق خانيونس باستهدافها بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك المباشر معها من مسافة الصفر.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت سرايا القدس، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة في خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

وصرَّحت "سرايا القدس" في بلاغٍ عسكري، أن مجاهديها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة قوامها 10 جنود تحصنت داخل أحد مباني إسكان الأوروبي بقذيفة "TBG".

وأكدت أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح ما استدعى هبوط عدد من الطائرات المروحية في المكان، لافتةً إلى أن الحدث كان في تمام الساعة الرابعة مساءً أمس الخميس.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين