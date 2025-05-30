الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 602.. عشرات الشهداء في قصف الاحتلال المُتواصل على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 602 على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,986 شهيدًا، 11,451 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,249 شهيدًا و 123,492 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، منوهة إلى أنه تم إضافة عدد 98 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية.



وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 7 شهداء وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة "نصر" في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

والشهداء هم: أحمد إبراهيم نصر، جميلة خليل نصر، محمد إبراهيم نصر، نعمة أحمد إبراهيم نصر، أسيل محمد أحمد نصر، ميسون محمد محمد نصر، رزان محمد محمد نصر.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة دردونة في حي السلام شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارتين على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال سيارة مدنية في حي قديح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وشنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية استهدفت شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال قرب محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأهالي أثناء توجههم لاستلام المساعدات الأمريكية في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين