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حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى محاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد

26 مايو 2025 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى محاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ الاقتحام السافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال الصهيوني، برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه، يمثل انتهاكًا صارخاً لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعاء، ومحاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إننا "وفي ذكرى احتلال القدس نحذر من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى، والتي كان آخرها السجود الملحمي ومحاولة ذبح القرابين".

وأكدت، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد.

ودعت، جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الذود عن مسرى نبينا، وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات وعربدة المستوطنين.

كما دعت حماس أحرار أمتنا العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حماية المسجد، ودعم وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يتعرضون لمحاولات التهجير، والعمل على إيقاف عدوان الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #بن غفير يقتحم الأقصى #طوفان الأقصى

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