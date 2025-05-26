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بالفيديو أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام"

26 مايو 2025 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام"

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. 

ورفعت إحدى المستوطنات علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى، في خطوة خطيرة واستفزازية، بينما حاول مستوطن آخر إدخال أدوات توراتية لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

ومساء أمس الأحد، اقتحم مستوطنون، ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك (الجدار الغربي للمسجد).

وذكرت محافظة القدس، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت ساحة البراق عشية ذكرى احتلال القدس، ورفعت علم الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت، حواجز حديدية في محيط باب العمود، عند مدخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، استعداداً لتأمين "مسيرة الأعلام الاستفزازية" للمستوطنين المقرر تنظيمها يوم غد الاثنين.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام" من ساحة البراق، مرورا بباب العمود، وحي الواد داخل البلدة القديمة، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين.

وقد حذرت محافظة القدس من تصعيد خطير ستشهده المدينة المحتلة، في ظل مضي سلطات الاحتلال في تنظيم سلسلة فعاليات استيطانية تهويدية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتكريس واقع الاحتلال بالقوة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن هذه المسيرة السنوية تأتي ضمن أجندة استفزازية ممنهجة، تُرافقها عادة اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ستفرض إغلاقا كاملا على المنطقة ابتداء من الساعة 12:30 ظهر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مسيرة الأعلام #طوفان الأقصى

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