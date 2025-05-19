ليلةٌ دامية جديدة على غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ591 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس الأحد، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة أولغا تشيريفكو للجزيرة إن هناك قصفا متواصلا للمستشفيات يودي بحياة الكثيرين.

وطالبت المتحدثة بفتح المعابر فورا. ووصفت الأوضاع التي يواجهها المدنيون في غزة بأنها شنيعة ولا تصدق، وأن الناس يتركون للموت مع الانهيار الكامل للأوضاع الصحية هناك.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال على مناطق متفرقة من المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شنّ غارة على معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلين بحي العمور شرقي بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال استخداف، فيما المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط مستشفى العودة - تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط مسجد أم المساكين جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن هناك جثامين لشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في ساحة المستشفى الإندونيسي شمالي غزة ولا يستطيع أحد انتشالهم.

كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب سوق الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

وارتقى 5 شهداء في قصف استهدف منزلا في خانيونس، وأصيب أربعة آخرون في قصف استهدف منزلا في محيط مدينة حمد.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عدة قذائف باتجاه بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في إطار التصعيد المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وارتقى شهيدان وأُبلغ عن إصابات إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمجموعة مواطنين على بوابة ملعب اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عيد في محيط مسجد أحمد ياسين، جنوب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين