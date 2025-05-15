الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 587.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال المُتواصلة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ587 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,799 شهيدًا، 7,805 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 52,928 شهيدًا و 119,846 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتقى 36 شهيدا في غارات الاحتلال العنيفة التي استهدفت عددًا من المنازل في خان يونس، حيث وصل إلى مجمع ناصر الطبي شهداء وعشرات المصابين جلهم من الأطفال.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا بالقرب من كراج رفح يعود لعائلة اللحام، ومنزلًا في شارع أبو خاطر بالقرب من الجامعة الإسلامية شرقي خان يونس، كما قصفت منزلا يعود لعائلة الزيتاني بالقرب من منجرة النجار مدخل مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة البيوك وسط خان يونس، ومنزلًا لعائلة كوارع في إسكان الأوروبي شرق خان يونس، كما استهدفت مجموعة منازل لعائلة العمور في بلدة الفخاري، قرب خان يونس.

وارتقت شهيدة وأُصيب 3 آخرين جراء قصف مدفعية الاحتلال على منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد الزميل الصحفي حسن سمور وعدد من أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال لمنزله في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، فجر اليوم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو طعيمة قرب مدرسة عسقلان في بلدة عبسان الكبيرة، فيما استهدفت منطقة أبو هداف شرقي بلدة القرارة.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة شهاب في بلدة جباليا، شمال القطاع.

وحرقت طائرات الاحتلال الحربية المسيرة خيام النازحين في شمال غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 3 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية بعمارة الوحدة بحي النصر في مدينة غزة، بالإضافة لـ 3 شهداء في قصف منزل عائلة النباهين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني، 5 شهداء بينهم أطفال وعددًا من الجرحى إثر قصف الاحتلال منزلً لعائلة شهاب في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وتداول ناشطون فيديوهات تظهر آثار القصف ومدى الدمار الذي خلفه.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون بنيران مسيرات "إسرائيلية" استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرقي مدينة غزة المناطق الشمالية من القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين