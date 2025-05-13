ليلةُ دامية ومجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 585

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ585 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيدًا، و 7,607 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,862 شهيدًا و 119,648 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأدانت وزارة الصحة بغزة، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطّبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة في بيان صحفي، إن الاحتلال ارتكب جريمة بحق المرضى والجرحى وذلك باستهدافه المباشر لمبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي، حيث أدى القصف الى استشهاد اثنين وإصابة آخرين من المرضى والجرحى أثناء تلقيهم العلاج بالإضافة إلى الطواقم الطبية العاملة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها نحو 71 ألف طفل، وأكثر من 17 ألف أمّ، في قطاع غزة، بحاجة إلى علاج عاجل، جراء سوء التغذية الحاد.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



اغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، الزميل الصحفي حسن إصليح، أثناء تلقّيه العلاج في مجمّع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال المسير استهدف الصحفي إصليح أثناء تلقيه العلاج في قسم الحروق بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس إثر إصابته باستهداف سابق لخيمة صحفيين بجوار المجمع ذاته في7 أبريل/نيسان الماضي.

واستشهد العقيد أحمد القدرة (حمدون) رئيس جهاز المكافحة جرّاء القصف "الإسرائيلي" على مشفى ناصر خان يونس.

وارتقى 3 شهداء من عائلة واحدة، إثر قصف الاحتلال خيمة في منطقة العامودي غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، كما شن غارات جوية على مدينة رفح.

وارتقى 3 شهداء وأصيب عدة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بالقرب من سجن أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

كما قصف الاحتلال بالمدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشن غارة جوية على جنوب المدينة، فيما أطلقت طائرات "الكواد كابتر" "الإسرائيلية" النار باتجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" قيزاني رشوان والنجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج وسط مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين