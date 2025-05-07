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حماس تدعو لتحرُّك دوليّ عاجل لردع الاحتلال ووقف مسلسل الجرائم بغزَّة

07 مايو 2025 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

طالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف المسلسل الإجرامي، وردع حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تمعن في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي مريب.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "إن الاحتلال مجزرة وحشية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بعد قصفه تجمّعاً كبيراً لمواطنين في مطعم وسط مدينة غزة، ليُسقِط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أعداد من النساء والأطفال".

وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي، مستهدفًا التجمّعات المدنية بشكل متعمّد، من مراكز الإيواء والنزوح إلى نقاط توزيع الطعام، وذلك في إطار حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى إيقاع  أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين العزّل، وكسر إرادة شعبنا عبر القتل والتجويع والحصار.

ودعت حركة حماس، في ختام بيانها، جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم كافة، إلى تصعيد الحراك الشعبي بكافة الوسائل الممكنة، دعمًا لصمود شعبنا، ورفضًا للإبادة الجماعية والتجويع، ومطالبةً بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

 

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#غزة

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