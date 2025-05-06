آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبة عشرات آلاف المجازر الدّامية بحق المواطنين، مستخدمةً كافة أساليب القتل والأسلحة المدعومة أمريكيًا، وسط صمت دولي متواصل.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,459 شهيدًا، 6,569 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأكد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المستودع الرئيسي لتوزيع الطعام بمدينة غزة أصبح فارغا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء نتيجة التجويع إلى 57 شهيداً، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية في حرب الإبادة الجماعية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه انتشال جثامين 5 شهداء من منزل عائلة صيام المستهدف في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما لايزال 23 آخرين تحت الأنقاض، عرف منهم "صبري صيام، ياسر صيام، محمد صيام، محمود صيام".

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمدان محيط مدرسة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفجّر الاحتلال روبوتًا في منطقة الشيماء شمالي بيت لاهيا، فيما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال شارع النزهة في جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو دراز قرب برج إرسال لشركة جوال شمال عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهدت طفلة وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي التفاح شرقي مدينة غزة تزامنًا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين