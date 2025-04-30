فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصفٌ للخيام ومجازر لا تتوقَّف.. تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محسن مهداوي

قدم تُبتر وعين تُطفأ.. "أبو عدوان" ضحية لحرب الإبادة في غزة

موظفة سابقة: مايكروسوفت العمود الفقري لنظام الإبادة المؤتمت في (إسرائيل)

"لكافة الفروع"..جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025

أطباء بلا حدود: غزة تتحول إلى مقبرة جماعية وسط حصار خانق

إصابة شاب طعناً على يد مستوطن في قرية دوما جنوب شرق نابلس

معاريف: هكذا تقترب حرب غزة من سيناريو فيتنام... ولا نصر يلوح في الأفق !

بلديَّة بيت لاهيا تطلق نداء استغاثة دوليّ: المدينة على شفا كارثة بيئيَّة وصحِّيَّة

"مواقد الحياة".. ابتكارات تتحدى الحرب والحصار

خاص مصدر في "صحة غزة": رام الله تزودنا بأدوية غير ضرورية وقريبة الانتهاء رغم حاجتنا لمستلزمات عاجلة

30 ابريل 2025 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
مصدر في "صحة غزة": رام الله تزودنا بأدوية غير ضرورية وقريبة الانتهاء رغم حاجتنا لمستلزمات عاجلة
غزة/ جمال محمد:

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بغزة: إن كميات من الأدوية وصلت مؤخرًا من وزارة الصحة في رام الله، إلا أن بعضها يحمل تواريخ انتهاء صلاحية قريب، في شهري مايو ويونيو المقبلين، وهو ما يحد من إمكانية الاستفادة منها.

وأوضح المصدر لصحيفة "فلسطين" أمس، طالبا عدم كشف هويته، أن الأدوية التي وصلت تتضمن مضادات حيوية لا يوجد عليها طلب حالي، وكان من الأجدى استبدالها بأصناف ضرورية ومطلوبة في ظل الأزمة الراهنة.

وأكد المصدر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرسل فيها أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء، أو لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

وأضاف: "نحن نواجه أوضاعًا صحية كارثية في ظل الحرب المستمرة، ولدينا نقص حاد في العديد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بأقسام العناية المركزة والطوارئ".

وأشار إلى أن الوزارة في غزة، ترسل بشكل دوري قوائم مفصلة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة، لكن ما يصل فعليًا لا يتطابق غالبًا مع تلك القوائم، ما يُفاقم من معاناة المرضى والكوادر الطبية.

وشدد المصدر، على أن هناك حاجة ماسة لتوفير أدوية أساسية مثل: "potassium chloride، phenytoin، phenylephrine، obodoxime، verapamil، propranolol"،إضافة إلى تجهيزات عاجلة لغرف العناية المركزة.

وختم المصدر، بتجديد الدعوة إلى وزارة الصحة في رام الله والمؤسسات المعنية، بالتنسيق الجدي وتوفير الدعم العاجل بما يتناسب مع الواقع الطبي في غزة خلال هذه المرحلة الحرجة.

وكانت وزارة الصحة قالت في حديث سابق لصحيفة "فلسطين": أن النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت نسبة نفاد المستهلكات الطبية إلى 59%، فيما بلغت نسبة الأصناف الدوائية التي نفدت تمامًا 37%.

وأضاف الوزارة: أن العجز طال كافة الخدمات الصحية، بما فيها أقسام الجراحة والعناية المركزة والطوارئ، مشيرة إلى أن 27% من الأدوية الأساسية في أقسام الطوارئ غير متوفرة نهائيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #الصحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة