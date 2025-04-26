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قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. ليلةٌ دامية جديدة في قطاع غزَّة

26 ابريل 2025 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. ليلةٌ دامية جديدة في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 قد بلغت 51,439 شهيدًا و117,416 إصابة.

كما سجلت الوزارة ارتفاعًا في حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025، حيث بلغ عدد الشهداء 2,062 شهيدًا، وعدد المصابين 5,375 إصابة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، محذرا من اضطراره إلى وقف أنشطته الأساسية ما لم يتم إدخال المساعدات.

وذكر البرنامج العالمي، في بيان، أن كل مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة نفدت، موضحا أنه سلم الجمعة آخر ما تبقى من مخزوناته الغذائية إلى المطابخ التي تعد وجبات ساخنة للسكان.

وتوقع أن ينفد الطعام لدى هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه لم يدخل القطاع أية إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من سبعة أسابيع لاستمرار إغلاق جميع المعابر الحدودية الرئيسية، لتتعرض غزة بذلك لأطول فترة إغلاق على الإطلاق.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة. 

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الخور قرب مسجد عبد الله عزام في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عبدو" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، إنّ "طواقمنا في خان يونس ما تزال تعمل في منزل لعائلة "شراب" استهدفه الاحتلال في محيط الجامعة الإسلامية، وتنتشل عدد من الشهداء والمصابين، ولا يزال تحت الأنقاض أشخاص مفقودين يصعب الوصول إليهم".

وأمس الجمعة، استشهد 15 مواطنًا، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلتي العمور وشراب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها تجاه ساحل بحر شمال قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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