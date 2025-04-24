إسبانيا تلغي صفقة ذخيرة مع شركة إسرائيلية استجابة للضغوط السياسية

متابعة/ فلسطين أون لاين

ألغت الحكومة الإسبانية، من جانب واحد، صفقة لشراء ذخيرة لصالح وزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، تحت ضغط من حزب "سومار" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي، اليوم الخميس.

ويأتي القرار في سياق موقف إسباني متصاعد ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ سبق أن أعلنت مدريد في أكتوبر 2023 وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن توسّع لاحقاً نطاق هذا القرار ليشمل منع شراء الأسلحة منها أيضًا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دعا مراراً المجتمع الدولي إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما طالب بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب بسبب الانتهاكات المتواصلة في غزة ولبنان.

وتقود إسبانيا مع أيرلندا تحركًا أوروبيًا لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية انتهاك بند حقوق الإنسان، بينما تتواصل المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث أسفرت الهجمات المتواصلة عن سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.