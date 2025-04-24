يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,928 شهيدًا، 5,055 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 51,305 شهيدًا و 117,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

استشهد طفلان شقيقان في قصف الاحتلال خيمة لعائلة الزاملي في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، وهما: جنى جواد الزاملي (15 عامًا)، ومحمود جواد الزاملي (6 أعوام).

وارتقى 3 شهداء في قصف طيران الاحتلال خيمة لعائلة فرج الله غرب النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشهيد الأسير المحرر علي الصرافيتي، فجر اليوم برفقة زوجته وأطفاله الأربعة، جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، من بينهم والدة الحكيم أحمد النجار.

ويُذكر أن الشهيد الصرافيتي أُفرج عنه عام 2015 بعد أن قضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة فوق بيت حانون شمال غزة.

وقصف الاحتلال خلال ساعات الليل الأولى منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة وإصابة آخرين.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين