"ستتسببون بانهيار الدولة".. كتائب القسام تبث تسجيلاً مصورًا لأسير إسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم، مقطع فيديو يظهر فيه الأسير الإسرائيلي عمري ميران، موجّهًا رسالة مباشرة إلى حكومة الاحتلال والرأي العام الإسرائيلي، عبّر فيها عن غضبه من استمرار تجاهل قضيته وقضية الأسرى الآخرين.

وقال ميران في الفيديو: "بسببكم كلنا هنا، ستتسببون في انهيار الدولة!"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"فشل القيادة الإسرائيلية في إدارة ملف الأسرى" والتعامل مع أوضاعهم.

كتائب القسـ.ـام تنشر رسالة من أسير إسرائيلي في يوم ميلاده إلى أسرته وحكومة بلاده#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/649bvq44NC — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2025

وطالب ميران الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم سابقًا بأن يتحركوا إعلاميًا وشعبيًا، داعيًا إياهم إلى المشاركة في التظاهرات والظهور الإعلامي للضغط على الحكومة، قائلًا: "أطلب من كل الأسرى الذين خرجوا من هنا أن يشاركوا في المظاهرات ويتحدثوا في الإعلام".

وأضاف الأسير ميران أن الوضع داخل الأسر "صعب للغاية"، مؤكداً أنهم يعيشون منذ أكثر من عام ونصف في ظروف قاسية، ومحرمون من أبسط مقومات الحياة والراحة النفسية، مردفًا: "نحن محرومون من السعادة منذ عام ونصف".