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مطالبة بوقف الحرب واستعادة الأسرى لدى المقاومة

200 ضابط إسرائيلي ينضمون للموقعين على العرائض الاحتجاجية

16 ابريل 2025 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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عرائض احتجاجية جديدة لضباط في جيش الاحتلال

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن 200 ضابط شرطة سابقين بينهم 8 من قادة الجهاز وقعّوا عريضة احتجاجية تطالب بوقف الحرب وإعادة المحتجزين من غزة.

والاثنين الماضي، انضم أكثر من 170 خريج من برنامج "تلفيوت" التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى رسائل الاحتجاج والدعوات لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة.

كذلك انضم مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، بالإضافة إلى نحو ألفين من أعضاء هيئة التدريس، إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات الامتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط.

وجاء في عريضة الطيارين التي نشرت على نطاق واسع بعد فشل كل الجهود لإحباط نها: "نحن، أفرادَ طواقم الطيران الاحتياطيين والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم من دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال فورا".

جاء ذلك في وقت أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين -بالإضافة إلى وزراء وقادة سابقين بالجيش وأكاديميين ونشطاء وقادة أحزاب المعارضة- دعمهم لجنود وضباط الجيش المطالبين بوقف الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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