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حماس تطلق دعوى قضائيَّةً لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" في بريطانيا

09 ابريل 2025 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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موسى أبو مرزوق
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

قدم محامون بريطانيون يمثلون حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم دعوى قانونية إلى وزير الداخلية البريطاني للطعن في تصنيف الحركة كـ "جماعة إرهابية" ودعوا إلى إلغاء هذا التصنيف.

وفي القضية، يطالب المحامون المملكة المتحدة بالاعتراف بحماس كحركة مقاومة فلسطينية تسعى لتحقيق تقرير المصير.

ويتولى الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني في المكتب السياسي، إدارة ملف المنظمة.

وأوضحت شركة "ريفرواي لو" التي رفعت القضية عبر تغريدات على تويتر أن الدعوى تحمل أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور التاريخي المستمر للمملكة المتحدة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وأشارت الشركة إلى أن المملكة المتحدة كانت مسؤولة لأكثر من قرن عن الاستعمار، التطهير العرقي، والفصل العنصري في فلسطين. ومنذ وعد بلفور عام 1917، مرورًا بالنكبة عام 1948، وصولًا إلى تواطؤها الحالي في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، لعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا في اضطهاد الشعب الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته حماس في طلبها.

وأكدت حماس في ملفها أن الحركة هي "حركة مقاومة منظمة تمارس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الصهيونية والاستعمار والاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تُرتكب باسمه".

ودعت الدعوى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر والحكومة البريطانية إلى "التخلي عن سياستها غير المقبولة أخلاقيًا وقانونيًا في الانحياز للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المضطهد"، مشيرة إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يسمح بوجود إمكانية اعتبار أفعال إسرائيل إبادة جماعية.

كما أكدت الدعوى أن استمرار حظر حماس يتناقض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزامها بعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري، إضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني واحترام كرامة الشعب الفلسطيني.

على مدى أكثر من قرن، كانت الدولة البريطانية مسؤولة عن الاستعمار والتطهير العرقي والفصل العنصري في فلسطين. فمنذ وعد بلفور عام ١٩١٧، مرورًا بالنكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى تواطؤها الحالي في الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، لعبت الدولة البريطانية دورًا حاسمًا في اضطهاد الشعب الفلسطيني، وفقًا لطلب حماس.

 

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#حماس #بريطانيا

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