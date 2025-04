"إهانة لفنِّ ميازاكي".. انتقادات لاستخدام جيش الاحتلال ترند "جيبلي" في تجميل الإبادة !

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلوب الرسوم المتحركة الشهير لستوديو جيبلي، مؤكدين أن ذلك يعد إهانة للرسائل المناهضة للحرب التي يحملها هذا الأسلوب الفني. وجاءت هذه الانتقادات بعد نشر صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لجنود إسرائيليين مستوحاة من أسلوب الرسوم المتحركة المميز للمخرج الياباني هاياو ميازاكي.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "اتجاه جيبلي"، حيث يقوم المستخدمون بإنشاء صور ومشاهد تاريخية وأحداث عالمية بأسلوب مميز يشبه أعمال ستوديو جيبلي الذي شارك ميازاكي في تأسيسه. وقد تفاعل العديد من الأشخاص مع هذا الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإدارات الحكومية.

في 30 مارس/آذار، نشر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع X (المعروف سابقًا باسم تويتر) أربع صور تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر جنودًا إسرائيليين في مواقع عسكرية، مثل جنود مشاة يقفون بأسلحتهم، وبحارة يديرون مدافع مضادة للطائرات، وجنودًا في طائرة إف-15، وكورفيت بحرية، كلها على طراز جيبلي. جاء في التسمية التوضيحية: "لقد اعتقدنا أننا سنستمتع أيضًا بصيحة جيبلي".

لم يتأخر رد الفعل على هذا المنشور، حيث عبّر العديد من الأشخاص عن غضبهم واستنكارهم، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي قد استخدم هذا الأسلوب الفني لتجميل صورته، في وقت يواجه فيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية على خلفية حربه في قطاع غزة.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أليس من الغريب أن روائع ميازاكي المناهضة للحرب مثل *قلعة هاول المتحركة* و*الريح تهب* تكشف بلا هوادة عن وحشية العسكرة، ومع ذلك يتم الآن اختطاف جمالياته الشهيرة لتجميل العمليات العسكرية؟".

How obscene that the same military machinery Miyazaki spent his career condemning through his films, is now bastardizing his aesthetic to sanitize its own violence. As if a war crime, repainted in pastels, ceases to be a war crime.🤮https://t.co/kut2AfsIdv pic.twitter.com/2XfTmr4wg1