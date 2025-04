لليوم الـ 20 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 20 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,309 شهداء، 3,184 إصابة.

وأفادت بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50,669 شهيدًا و 115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة المناطق في قطاع غزة.

- إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خانيونس ورفح

- دمار كبير وواسع في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح وتدمير لجميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية جراء العدوان الإسرائيلي

- قصف متواصل من مدفعية الاحتلال على المناطق الشمالية لمدينة رفح

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر عددًا من المنازل القريبة من محور موراج ويشرع بتجريف الأراضي الزراعية في منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس

- قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

- قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار في المناطق الشرقية لمدينة غزة

- قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

- مجددا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

- مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة السودانية والكرامة شمال غرب مدينة غزة.

- استشهاد 9 مواطنين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على المناطق الغربية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

⚠️Sensitive Content ⚠️



🚨Breaking: Disturbing footage shows the rescue of a victim using simple tools from beneath the rubble of a house destroyed by an Israeli airstrike targeting the Abdul Hadi family’s home in western Khan Younis, southern Gaza. pic.twitter.com/wO469qcFcr