لليوم الـ 20 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 20 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,309 شهداء، 3,184 إصابة.

وأفادت بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 50,669 شهيدًا و 115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة المناطق في قطاع غزة.

- إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خانيونس ورفح

- دمار كبير وواسع في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح وتدمير لجميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية جراء العدوان الإسرائيلي

- قصف متواصل من مدفعية الاحتلال على المناطق الشمالية لمدينة رفح

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر عددًا من المنازل القريبة من محور موراج ويشرع بتجريف الأراضي الزراعية في منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس

- قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

"ماما ماتت".. بكاء طفلة بعد استشهاد والدتها في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خانيونس pic.twitter.com/iNqXl4KvS7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2025

- قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار في المناطق الشرقية لمدينة غزة

- قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

- مجددا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

- مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة السودانية والكرامة شمال غرب مدينة غزة.

- استشهاد 9 مواطنين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على المناطق الغربية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

⚠️Sensitive Content ⚠️



🚨Breaking: Disturbing footage shows the rescue of a victim using simple tools from beneath the rubble of a house destroyed by an Israeli airstrike targeting the Abdul Hadi family’s home in western Khan Younis, southern Gaza. pic.twitter.com/wO469qcFcr — Gaza Notifications (@gazanotice) April 5, 2025

- استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد في قصف منزلا بحي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

- شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

- شهيدان وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل يعود لعائلة السلاخي جنوب حي الزيتون.

"تأخدهمش يالله.. والله كويسين".. طفل ينهار باكيا ويدعوا الله لعائلته بالسلامة بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلهم في خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/klJ6pVfQ5r — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 5, 2025

- 6 شهداء وإصابات في قصف خيمة تؤوي نازحين ومنزلاً غربي خان يونس جنوب قطاع غزة

- استشهاد سميرة إسماعيل عبدالهادى 40 عامًا و17 جريحًا جراء قصف منزل في الحي الياباني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

- جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- إصابات جراء غارة من طيران الاحتلال المروحي على مواصي خانيونس

تغطية صحفية: اللحظات الأولى لقصف الاحتلال منزلاً لعائلة عبد الهادي غرب مدينة خانيونس، والذي أسفر عن ارتقاء 8 شهداء. pic.twitter.com/1BBqOxGbxW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2025

- إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو الخير في حي الأمل بخانيونس

- شهداء وإصابات جراء قصف منزلًا لعائلة السلاخي بالقرب من مدرسة عين جالوت جنوب حي الزيتون

- انفجار كبير ناجم عن عمليات نسف غرب مدينة رفح هز أرجاء مناطق واسعة وصولا إلى المحافظة الوسطى ومدينة غزة

المصدر / فلسطين أون لاين