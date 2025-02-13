وزارة التنمية بغزة تطلق نظامًا إلكترونيًا لتسجيل النازحين والمتضررين من الحرب

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل النازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، بهدف تسهيل عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات الضرورية للأسر المتأثرة في جميع محافظات القطاع.

أهداف النظام:

1. تسجيل دقيق للبيانات: يضمن النظام تسجيل بيانات النازحين والمقيمين بدقة، مما يساعد في تحديد الاحتياجات وتوجيه المساعدات بشكل فعال.

2. تحسين ظروف الإيواء: يوفر النظام معلومات دقيقة عن أعداد النازحين واحتياجاتهم، مما يساهم في تحسين ظروف الإيواء في المراكز والمخيمات.

3. توزيع عادل للمساعدات: ينظم النظام عملية توزيع المساعدات بشكل عادل، ويضمن وصولها إلى المستحقين.

4. دعم جهود الإغاثة: يوفر بيانات دقيقة للجهات المختصة، مما يعزز جهود الإغاثة ويُسهل تقديم المساعدات اللازمة.

الفئات المستهدفة:

- النازحون الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان.

- المقيمون الذين يحتاجون إلى دعم لتحسين ظروفهم المعيشية.

شروط التسجيل:

- الزوج (في حال عدم تعدد الزوجات).

- الزوجة (إذا كان الزوج مسافرًا أو متعدد الزوجات).

- المطلقات والأرامل.

- الابن الذكر الأكبر الأعزب (في حال غياب الأب أو وفاته).

- الابنة الكبرى العزباء (في حال عدم وجود ابن ذكر).

خطوات التسجيل:

1. ادخل إلى الرابط المذكور.

2. املأ البيانات المطلوبة بدقة.

3. تأكد من إدخال رقم الجوال الصحيح، حيث سيتم استخدامه لإرسال رسائل المساعدات.

4. اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية.

رابط التسجيل:

للتسجيل في النظام، يرجى زيارة الرابط التالي: [https://mosa.e-gaza.com/]

تنبيهات هامة:

- دقة البيانات المدخلة تسهم في تعزيز جهود الإغاثة.

- سيتم استخدام رقم الجوال لإرسال رسائل المساعدات.

- سيتم تزويد الجهات المختصة ببيانات المتقدمين لتقديم المساعدات.

- التسجيل عبر النظام هو الأساس للحصول على المساعدات.

وأخيراً، تدعو الوزارة جميع الأسر في قطاع غزة إلى تسجيل بياناتهم، حيث سيتم اعتماد التسجيل الإلكتروني كأساس لتوزيع المساعدات.