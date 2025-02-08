حماس: المشاهد العظيمة لعملية تسليم أسرى الاحتلال تأكيدٌ أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ المشاهد العظيمة لعملية تسليم أسرى الاحتلال، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير.

وأكدت حماس، أنّ شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشاريع ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها.

وأضافت، أنّ "النصر المطلق" الذي بحث عنه المجرم نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد.

وأوضحت، أن العبارة التي علَّقتها كتائب القسام على منصة التسليم "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وهو يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا.

وجددت حماس التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم، الذي وجّه بصموده الاسطوري؛ رسالةً واضحة للعالم أجمع، أنه ثابتٌ على أرضه، متمسّكٌ بمقاومته، مصرُّ على المضيّ في طريقه حتى الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت حماس على أنّ المقاومة التزمت بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.

وصباح اليوم السبت، سلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، 3 أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

ورفعت كتائب القسام لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى "الإسرائيليين" وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وذلك ردا على مطالبة "إسرائيل" بألا تحكم حماس قطاع غزة.

وكتبت القسام تلك العبارة باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.

وجاء اختيار القسام لهذه العبارة "نحن اليوم التالي" بعد أيام من مطالبة "إسرائيل" بمغادرة جميع قادة حماس أو بعضهم من قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.



المصدر / فلسطين أون لاين