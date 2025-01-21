كم بلغت نسبة الخسائر الَّتي تكبَّدها قطاع الكهرباء بغزَّة جرَّاء الحرب؟

غزة/ فلسطين أون لاين

قدرت شركة توزيع كهرباء غزة الخسائر التي تكبدها قطاع الكهرباء جراء حرب "إسرائيل" على القطاع المحاصر بنحو 450 مليون دولار، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل متعمد مقر الشركة وخطوط الكهرباء و80% من معداتها.

وفي بيان أصدرته أمس، رحبت الشركة بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.

وقال المتحدث باسم الشركة محمد ثابت إن شركة توزيع الكهرباء مستعدة تماما للبدء في أعمال تأهيل قطاع الكهرباء لإعادة تشغيل المرافق الحيوية واستعادة التيار الكهربائي لتمكين الخدمات الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الشركة أعدت بالفعل خططا لإعادة التأهيل وتعمل على البدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة وإصلاح البنية التحتية الكهربائية التي تضررت بشدة خلال الحرب.

ودخل سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.