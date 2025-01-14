المكتب الحكوميِّ بغزَّة يصدر تعليمات للمواطنين في ظلِّ قرب التَّوصُّل لاتِّفاق

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، أبناء الشعب الفلسطيني من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، إنَّ التجارب السابقة تؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مستغلاً هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً وتدميراً واسعاً.

وشدد على ضرورة الحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، وتجنب التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار.

وناشد المكتب الحكومي المواطنين الابتعاد عن المنازل المقصوفة والمهدمة، حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة حيث تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.

ونبه المواطنين، من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، والتي تشكل خطراً بالغاً على الحياة، مشددًا: "يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم".

وطالب البيان المواطنين بـ "الحذر في كل شيء"، وقال: "نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية".

كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامة المواطنين، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) -اليوم الثلاثاء- إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

وأكدت الحركة أنها أجرت سلسلة مشاورات واتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية لوضعهم في صورة التقدم بمفاوضات الدوحة.

وقالت حماس، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن قادة القوى والفصائل أكدوا في الاتصالات ارتياحهم لمجريات المفاوضات وأكدوا ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأوضح بيان الحركة أن "قيادة الحركة والقوى المختلفة أكدوا استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام الاتفاق الذي وصل لمراحله النهائية".

ويأتي البيان بعد تصريحات عديدة تؤكد قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة مثمرة وإيجابية ووصلت مراحلها النهائية.

وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "نحن متفائلون لأن القضايا العالقة الرئيسية، التي كانت تعوق الاتفاق في السابق، تمت إزالتها".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن مسودات اتفاق وقف إطلاق النار قد سلمت لحركة حماس وإسرائيل، كما أكد أن المحادثات لا تزال متواصلة بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق.