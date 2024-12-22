تظاهرة في نيويورك رفضاً للإبادة وفنان أمريكي يتهم بلاده بدعمها

تظاهر الآلاف من النشطاء في مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجاً على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وجرائم التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستغل النشطاء أحد أكثر أيام التسوق في الولايات المتحدة الذي يسبق (الأعياد الميلادية)، للتظاهر أمام التجمعات التجارية، وفي ساحة "التايم سكوير" الشهيرة، لإيصال رسائلهم الاحتجاجية لصناع القرار، بضرورة وقف الحرب في غزة، ومطالبة الادارة الاميركية بإيقاف التمويل لـحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

من جانب آخر، اتهم الفنان الأمريكي، روجر ووترز، مؤسس فرقة "بينك فلويد" الموسيقية، الولايات المتحدة و"إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، داعيا لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وخلال ووترز في تصريحات إعلامية: "كل شخص يمتلك قلبا وعقلا حول العالم يدرك يقينا أن الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني بواسطة "إسرائيل" والولايات المتحدة أمر خاطئ".

وتابع الفنان الأمريكي "لا يمكن تدمير شعب بأكلمه"، ومطالبا بضرورة وقف الإبادة الجماعية المستمرة، والتي راح حيتها المدنيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف إليهم، ودمار هائل في البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين