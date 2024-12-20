"هند رجب" تلاحق جندي إسرائيليّ "ملطَّخة يديه بالدِّماء" في سريلانكا.. ما القصة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف الصحفي الإسرائيلي يارون أفراهام، عن تهريب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج سريلانكا، قبل لحظات قليلة من استدعائه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أضاف أفراهام، "لحظات دراماتيكية هامة في إسرائيل أمس، بعد أن أصبح من الواضح أنه تم تحديد موقع جندي إسرائيلي في الخدمة الفعلية كان على الأراضي السريلانكية، من قبل منظمة مؤيدة للفلسطينيين، والتي تمكنت من مقارنة الصورة التي قام بتحميلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة".

وتمكنت المنظمة "من مقارنة الصورة التي قام بتحميلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة"، وفق القناة.

Israeli soldier smuggled out of Sri Lanka after [@HindRFoundation] linked him to killing of a civilian in Gaza



The group alerted SL authorities, ICC, and Interpol. Israel intervened, avoiding his arrest



Update from me: The soldier changed his account name to a girl, “Rana”🤭 https://t.co/5cjI8RaJer pic.twitter.com/njx8bjwhF4 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) December 19, 2024

وأضافت: "نتحدث عن جندي في الخدمة النظامية، ورصدت المنظمة وجوده في سريلانكا، وقامت على الفور بتحميل صورة تبين نشره لنفسه على شبكات التواصل الاجتماعي في الفيديو قالت إنه يتفاخر فيه بقتل مواطن فلسطيني، وناشدت السلطات السريلانكية وطالبتها بالقبض عليه".

وتابعت: "قامت هذه المنظمة بنشر الخبر وأخبرت السلطات بسريلانكا أن يد الجندي النظامي، الذي لن يتم الكشف عن اسمه هنا، ملطخة بالدماء".

وأردفت أن "الجندي تلقى مكالمة هاتفية من السلطات الإسرائيلية طلبت منه مغادرة سريلانكا على الفور خشية أن يتم القبض عليه".

من جانبها، قالت منظمة "هند رجب" إن "مجرم الحرب جال فيرينبوك فر من سريلانكا بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده"، مضيفة: "إذا كانوا يعتقدون حقًا أنه ليس لديهم ما يخشونه من الإجراءات القانونية، فلماذا يفرون؟ لماذا يغادرون؟ إنهم بحاجة فقط إلى تعيين محامٍ ومواجهة العدالة، إن الفرار مثل اللصوص في الليل هو اعتراف ضمني بالذنب".

وتابع، "نحن نتحدث عن جندي في الخدمة النظامية، ونفس المنظمة التي تدعى مؤسسة هند رجب تعترف بوجوده في سريلانكا. وسرعان ما قام بتحميل صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعماً أنه يتفاخر في الفيديو بأنه قتل مواطناً فلسطينيا".

وقبل أسابيع قليلة، أنهت جمعيّة "هند رجب" الحقوقيّة البلجيكية، رحلة لضابط إسرائيلي شارك في الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، برفقة زوجته في قبرص إلى مطارد قانونيّة استدعت وزارات الاحتلال بالتباحث حول الأمر.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن ضابطا بجيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر للهروب من قبرص، حيث كان في رحلة سياحية برفقة زوجته، تجنبا لـ"مطاردة قانونية"، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هروب الضابط إليشا ليفمان جاء بعد نشر مؤسسة "هند رجب" البلجيكية مقاطع مصورة له وهو يقاتل في قطاع غزة، ويقول في أحدها "لن نتوقف حتى نحرق غزة كلها".

وبحسب الصحيفة، فقد تلقى الضابط اتصالا عاجلا من وزارة خارجية الاحتلال التي اجتمعت مع وزارة العدل، وقررت أن على الضابط مغادرة قبرص فورا قبل أن يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وجاء في موقع مؤسسة "هند رجب" أن الشكوى التي قُدمت من طرف المنظمة الحقوقية تشمل تصوير الضابط ليفمان وهو يشعل النار في ممتلكات مدنية، كما شُوهد وهو يشير إلى منازل مدنية مدمرة في غزة، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين بالقوة وتشجيع الاستيطان.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.