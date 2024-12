"هند رجب" تلاحق جندي إسرائيليّ "ملطَّخة يديه بالدِّماء" في سريلانكا.. ما القصة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف الصحفي الإسرائيلي يارون أفراهام، عن تهريب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج سريلانكا، قبل لحظات قليلة من استدعائه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أضاف أفراهام، "لحظات دراماتيكية هامة في إسرائيل أمس، بعد أن أصبح من الواضح أنه تم تحديد موقع جندي إسرائيلي في الخدمة الفعلية كان على الأراضي السريلانكية، من قبل منظمة مؤيدة للفلسطينيين، والتي تمكنت من مقارنة الصورة التي قام بتحميلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة".

وتمكنت المنظمة "من مقارنة الصورة التي قام بتحميلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة"، وفق القناة.

Israeli soldier smuggled out of Sri Lanka after [@HindRFoundation] linked him to killing of a civilian in Gaza



The group alerted SL authorities, ICC, and Interpol. Israel intervened, avoiding his arrest



Update from me: The soldier changed his account name to a girl, “Rana”🤭 https://t.co/5cjI8RaJer pic.twitter.com/njx8bjwhF4