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ملاكم أمريكيّ يتعرَّض للضَّرب والإهانة بسبب دعمه لـ"إسرائيل" (فيديو)

11 ديسمبر 2024 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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ملاكم أمريكيّ يتعرَّض للضَّرب والإهانة بسبب لـ "إسرائيل" والإبادة بغزَّة (فيديو)
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

لا تكاد تتوقف المواقف الداعمة لفلسطين وقطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي في مختلف الملاعب العالمية، وحتى خارجها، وكان آخر ذلك تعرض أحد أشهر الملاكمين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية للضرب والإهانة بسبب دعمه لدولة الاحتلال.

وفوجئ عدد من المتسوقين في أحد المتاجر المتخصصة ببيع المجوهرات في العاصمة البريطانية لندن بوجود الملاكم المعتزل فلويد مايويذر المعروف بدعمه لدولة الاحتلال، فما كان منهم سوى التهجم عليه ووصل الأمر إلى قيام أحدهم بضربه أمام الجميع.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن مايويذر أطلق قبل يوم واحد من تعرضه للضرب مبادرة داعمة لدولة الاحتلال يقوم بموجبها بتقديم بعض الهدايا للأطفال الإسرائيليين الذين قتل ذويهم خلال العدوان على غزة، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.

وأظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرافقي مايويذر وهم يدخلونه إلى سيارة سوداء كانت متوقفة على باب المتجر، فيما يسأله المتواجدين في المتجر "لماذا تدعم إسرائيل؟".

ورد مايويذر على السؤال بأنه "فخور بدعم الإسرائيليين"، ليسارع أحد الأشخاص لتوجيه ضربة للملاكم كما قالت الصحيفة.

وكان مايويذر زار الأراضي الفلسطينية المحتلة في أكتوبر الماضي ووصف دولة الاحتلال حينها بأنها "وطنه الثاني"، ليتلقى سيلاً من الانتقادات عبر حسابه في "إنستغرام".

ورد عدد من المؤيدين للقضية الفلسطينية برفع علم فلسطين خلال مؤتمر صحفي للملاكم السابق في لاس فيغاس، ورددوا هتافات "الحرية لفلسطين".

وعبر منصة "إكس" عبر العديد من المعلقين عن صدمتهم من مواقف مايويذر، مؤكدين أنه يسير عكس التيار ويدعم الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكتب أحد المغردين: "يقارن مايوذر نفسه بمحمد علي كلاي.. وسيبقى في مزبلة التاريخ"، فيما كتب آخر: "إنه يستحق ما جرى له في لندن".

وعلق مغرد: "كان يستمتع بابتسامة وهو يشاهد المجازر بحق الفلسطينيين، هذا الملاكم ليس سوى حثالة وعلامة سيئة ستبقى محفورة في ذهن هذا الغبي. عاشت فلسطين حرة مستقلة".

 

#فلسطين #رياضة

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