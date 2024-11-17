جيروزاليم بوست: تهديد الطائرات المسيرة يعزز جبهة جديدة ضد (إسرائيل)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

حذر سيث جيه فرانتزمان، كبير المراسلين والمحللين في صحيفة جيروزاليم بوست، من أن الطائرات المسيرة تشكل تهديدًا متزايدًا ومعقدًا ضد (إسرائيل).

وقال فرانتزمان في مقال بموقع جيروزاليم بوست: "إن هذه الطائرات ليست كبيرة الحجم، لكنها يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة إذا أصابت أهدافًا حساسة، مما يعكس تحولًا خطيرًا في طبيعة التهديدات الأمنية".

وأضاف فرانتزمان أن الهجمات بالطائرات المسيرة تزداد من مختلف الاتجاهات، ما يخلق جبهة جديدة تواجهها (إسرائيل).

وأوضح ان القوى المدعومة من إيران في العراق واليمن ولبنان "أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة في هجماتها على أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية."

وأشار إلى أن التهديد لا يقتصر على الهجمات نفسها، بل يشمل أيضًا تعقيدات الدفاع ضدها. ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مثل القبة الحديدية، تلعب دورًا حيويًا في التصدي لهذه الهجمات، إلا أن قدرة الطائرات المسيرة على التسلل إلى الأجواء الإسرائيلية تزيد من تعقيد الأمور، كما قال.

وأضاف فرانتزمان: "الجماعات المدعومة من إيران تملك الآن القدرة على شن هجمات عبر الطائرات المسيرة من مسافات طويلة، وهو ما كان مستحيلًا في الماضي. هذه الطائرات تتمتع بدقة عالية في ضرب الأهداف، ما يجعل الدفاع عنها أكثر صعوبة".

كما أكد فرانتزمان أن هذا التهديد يفرض على (إسرائيل) تطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الهجمات المستقبلية.

وأضاف: "في ظل تصاعد هذه التهديدات، يتعين على (إسرائيل) تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة هذا النوع الجديد من الهجوم".