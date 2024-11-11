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الدفاع المدني: مصابون بقصف الاحتلال يُستشهدون لصعوبة إنقاذهم

11 نوفمبر 2024 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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جريح من عدوان الاحتلال

كشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الإثنين، أن جيش الاحتلال يقصف المنازل في شمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف ويتعرض لإصابة يُستشهد لصعوبة إنقاذه، في ظل الإبادة والتطهير العرقي المستمر منذ أكثر من عام على القطاع.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل بشمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف يُستشهد لصعوبة إنقاذه، مشددا على أن عمليات انتشال السكان من تحت الأنقاض تواجه صعوبات كبيرة.

اجتياح بري

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

وفي المقابل كشفت مصادر إسرائيلية ودولية عن رغبة (إسرائيل) في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية، ووفق ما يسمى خطة الجنرالات.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شمال غزة #الدفاع المدني #حصار شمال غزة

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