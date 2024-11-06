صواريخ "فاتح 110" تدمِّر قاعدةً تسرفين العسكريَّة الإسرائيليَّة.. ماذا نعرف عنه؟

بيروت- فلسطين اون لاين:

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد جديدة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة في لبنان، والتي استهدفت قاعدة "تسرفين" العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، جنوب تل أبيب (يافا المحتلة)، باستخدام صواريخ "فاتح 110" دقيقة الإصابة.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته المقاومة لحظة إطلاق الصواريخ نحو القاعدة العسكرية، والتي تعتبر من المواقع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية.

وقد أسفرت الضربة عن تدمير أجزاء كبيرة من القاعدة، فيما سارعت القوات الإسرائيلية إلى إعلان حالة التأهب في المنطقة.

مشاهد من عملية استهداف المقاومة في لبنان قاعدة "تسرفين" التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب تل أبيب (يافا المحتلة) بصواريخ "فاتح 110" pic.twitter.com/O3ARPbF6C0 — Lebanon Debate (@lebanondebate) November 6, 2024

فما هي قاعدة "تسريفين" التي أعلن حزب الله عن استهدافها؟

أقامها الاحتلال على أراضي قرية الصرفند المهجرة قرب اللد، ويطلق عليها أيضاً اسم قاعدة (يادين) نسبة إلى يغال يادين رئيس الأركان الثاني لجيش الاحتلال.



وفي السابق كان معسكراً لقوات الاحتلال البريطاني وأقيم فيه سجن اعتقل فيه ثوار فلسطينيون، واحتلت قوة من لواء "جفعاتي" المعسكر بعد معارك مع قوات عربية داخله خلال معارك حرب 1948.



أقام الاحتلال حينها معسكراً لاعتقال العرب والفلسطينيين فيه قبل إغلاق السجن في 1949، وتضم القاعدة معسكرات للتدريب والتعليم العسكري ومقرات لضباط كبار في سلاح المدفعية والاتصالات والوحدة العسكرية التابعة للناطق باسم جيش الاحتلال.



وفي القاعدة تعمل وحدة "108" المتخصصة في صيانة الأنظمة والمعدات الإلكترونية والتقنية في سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال



وفي 2003 قتل الاستشهادي إيهاب أبو سليم من قرية رنتيس غرب رام الله وأحد أعضاء كتائب القسام 9 جنود من القاعدة بعد أن فجر نفسه بينهم في محطة قريبة منها.



وخلال حرب "طوفان الأقصى" قتل ضابط من العاملين في القاعدة وأصيب آخر في عملية طعن نفذها الشاب محمد شهاب من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

أما عن الصاروخ "فاتح 110"

صواريخ فاتح 110، فهي من الصواريخ قصيرة المدى أيضًا، قادرة على ضرب أهداف على مسافة تتراوح بين 300 و700 كيلومتر، وهي صواريخ باليستية تُوصف بأنها نسخة معدلة من صاروخ زلزال 2 غير الموجه، الذي يفتقد للدقة المطلوبة مقارنة بصواريخ فاتح، وهو يمكنه حمل رأس حربي شديد الانفجار يصل وزنه إلى 500 كغ.

يقدر معهد "ألما" الإسرائيلي أن صواريخ "فاتح 110" وصل مداها إلى 330 كيلومترا، ومدى تأثيرها إلى 10 أمتار، بعد تطويرها بشكل يجعلها أكثر دقة.

وصاروخ فاتح 110 البالستي هو صاروخ بالستي قصير المدى يعمل بالوقود الصلب مع رأس حربي قابل للفصل.

ويعتبر فاتح 110 أحد أكثر أنواع الصواريخ شهرة التي تنتجها إيران.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إجراء التجارب الأولى لهذا الصاروخ عام 2002. وفاتح 110 هو أحد أشهر أنواع الصواريخ التي تنتجها المؤسسة القتالية الإيرانية.

حيث استمر تطوير صاروخ فاتح 110 البالستي على قاعدتين وهما زيادة المدى وزيادة الدقة، وخلال السنوات الماضية تم إنتاج نماذج مختلفة منه على هذا الأساس. وأخيراً، في عام 2011، تم إنتاج وإصدار نسخة من صاروخ فاتح 110 بقدرة إصابة دقيقة ومعدل خطأ يبلغ 10 أمتار.

وحتى الآن تم تصنيع 10 أجيال من صاروخ فاتح 110، ومواصفاتها كالتالي:

فاتح 110 الجيل الأول: بمدى 200 كم

فاتح 110 الجيل الثاني: بمدى 250 كم

فاتح 110 الجيل الثالث: بمدى 300 كم ودقة أعلى

فاتح 110 الجيل الرابع: يتمتع بمدى يصل لأكثر من 300 كم ودقة كبيرة بالإصابة

صاروخ خليج فارس: النموذج المضاد للسفن

هرمز 1 وهرمز 2: نموذج مضاد للرادار

صاروخ فاتح مبين: نموذج مضاد للسفن مع توجيه ضوئي

صاروخ ذو الفقار: بمدى 750 كم

صاروخ دزفول: بمدى 1000 كم

صاروخ رعد 500: بمدى 500 كم

وصاروخ فاتح 110 البالستي قادر على استهداف وتدمير الأهداف البرية والبحرية ونقاط تجمع العدو ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والرادارات وكافة الأهداف الأخرى بدقة عالية.

كما وأن صاروخ فاتح 110 يمكن إطلاقه من قاذفات ثابتة ومتحركة (مثبتة على مركبة). والمدى الفعال لهذا الصاروخ 300 كم ومداه النهائي ما بين 400 و 550 كم.

مواصفات الصاروخ البالستي فاتح 110:

الطول: 8.86 متر

القطر: 0.61 متر

الوزن: 3450 كغ

الرأس الحربي: مواد شديدة الإنفجار يصل وزنها حتى 500 كغ

المحرك: يعمل بالوقود الصلب أحادي المرحلة

المدى: 300 كم حسب النوع

السرعة: 3 ماخ

التوجيه: القصور الذاتي مع القدرة على التوجيه حتى اللحظة الأخيرة في بعض أنواع التوجيه الضوئي

الدقة: 10 أمتار CEP