الإبادة في يومها الـ 388.. حصارٌ مُطبق في شمال غزّة وقصف متواصل على محافظات القطاع

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 388 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّةّ" على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي"، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و924 شهيدًا، بالإضافة لـ 100 ألف و833 مصابًا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 24 يومًا على التّوالي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، "نذكر أحرار العالم، والمنظمات الدولية الإنسانية، بأن شمال غزة الآن بلا طعام ولا شراب، ولا خدمات طبية ولا دفاع مدني".

في مدينة غزة وشمال القطاع، وواصل الاحتلال قصفه العنيف على المناطق الغربية لمخيم جباليا، بالتزامن مع غارة عنيفة على مشروع بيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد وإصابة آخرين بعد قصف الاحتلال ساحة مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

وارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وشرقي البريج، بينما واصلت عملية نسف منازل المواطنين في مناطق شمال شرق للبريج.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو أمونة" في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

في مدينة رفح، ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" لمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بقصف مكثف، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، كما واصل الاحتلال بنسف منازل سكنية بالمناطق الشمالية الغربية للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين