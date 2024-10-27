"جيروزاليم بوست": لهذه الأسباب الرّدع "الإسرائيلي" ضاع في لحظة واحدة

ترجمة فلسطين أون لاين

أكد الكاتب "الإسرائيلي" آفي بنياهو أن الردع "الإسرائيلي"، الذي استغرق بناؤه سنوات عديدة، فُقد في لحظة واحدة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الكيان، مما يعكس الضعف في النظام الدفاعي "الإسرائيلي".

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "جيروزاليم بوست"، يبدأ بنياهو بالتأكيد على أن فقدان الردع ليس مجرد مشكلة عابرة، بل هو مؤشر على التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها "إسرائيل". ويقول: "لقد جاء يوم 7 أكتوبر ليظهر لنا أن الردع الذي بنيناه لم يكن قويًا بما يكفي لمواجهة التهديدات المتزايدة من جبهات متعددة."

تحديات مستمرة

وحذر بنياهو من أن الطريق أمام (إسرائيل) لا يزال مليئًا بالتحديات. مشددًا على أن إيران تبقى خصمًا قويًا يمكن أن يرد بشكل مباشر أو عبر قوى المقاومة في المنطقة. و

وقال: "يجب على "إسرائيل" أن تبقى يقظة وأن تستعد لأي ردود فعل من إيران أو حزب الله".

وذكر بنياهو أيضًا أهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز القدرات الدفاعية، مشيرًا إلى أن التطورات في مجال الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي تمثل محاور أساسية في الحرب الحديثة.

ودعا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات العسكرية والتعاون مع الحلفاء، مشيرًا إلى أن النقاش حول دور النساء في الجيش يجب أن يتغير، حيث إن مساهمتهن تمثل "قيمة مضافة في صنع القرار الوطني".

وأضاف: "بعد هذه الحرب، ينبغي أن يتوقف النقاش حول دور النساء في القتال. وجهات نظرهن الفريدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في الساحات الوطنية الإسرائيلية."

وبهذه الطريقة، نبه بنياهو إلى أن فقدان الردع "الإسرائيلي" ليس مجرد حدث عابر، بل هو تحول يحتاج إلى تقييم واستجابة فعالة، من أجل حماية "إسرائيل" في المستقبل، كما قال.

