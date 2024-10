بردائه الطِّبِّيِّ يحمل النَّعش... لحظات من وداع الدُّكتور حسام أبو صفية نجله الشَّهيد

غزة/ فلسطين أون لاين

ودع مديرمستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية نجله الذي ارتقى شهيدًا ضمن الإبادة والتطهير العرقي المستمر على شمالي قطاع غزة لليوم الـ 22.

وفي أروقة مستشفى "كمال عدوان"، وأمام جموع من المواطنين، احتضن أبو صفية جثمان نجله الشاب "إبراهيم" المكفن، وسط علامات الحزن والألم الشديد التي ظهرت عليه، وعيناه تفيض بالدموع.



وأدى أبو صفية برفقة الفلسطينيين داخل المستشفى صلاة الجنازة على نجله الذي قتل جراء الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة.

بعد عشرين يوما من الرباط في مستشفى كمال عدوان، يحمل الدكتور حسام أبو صفية وجعا جديدا على أكتافه، وهو وجع استشهاد ابنه الشبل إبراهيم. وجع مركب، لقائد معركة نعرف كيف كانت يده مساهمة في حفظ أرواح أطفال وجرحى المستشفى، ممن كانوا يشربون الأمل من كأسه، وصموده.

وأعرب ناشطون وإعلاميون عن تضامنهم مع الطبيب الفلسطيني، مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من أبو صفية الذي رفض أن يترك مستشفى كمال عدوان أو يتخلى عن مرضاه في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على المستشفى.

هذا الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان صاحب الموقف الرجولي بعدم تفريغ وإخلاء مستشفى كمال عدوان بعد عديد التهديدات من قوات الإحتلال فقامت بقتل أحد أبنائه في محاولة عقابه وكسر إرادته وعزيمته

This is Dr. Hossam Abu Safiya, director of Kamal Adwan Hospital, the owner of… pic.twitter.com/NzCIgZGvcL