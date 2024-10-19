غضبٌ واسع على إساءة "MBC" لقادة المقاومة ودعوات لمقاطعتها

غزة/ محمد الأيوبي

أثار مهاجمة قناة "MBC" السعودية قادة المقاومة الفلسطينية الشهداء ووصفهم بـ"الإرهاب" غضب واسع بين نشطاء ومغردون عرب، وسط دعوات لمقاطعة القناة التي تتساوق مع الرواية "الإسرائيلية".

واتّهم المغردون على وسم #قاطعوا_MBC القناة السعودية بالعمل على تشويه صورة المقاومة الفلسطينية والوقوف إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق سكان قطاع غزة.

ووصفتْ قناة "MBC" في تقرير تحت عنوان: "ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء"، كلا من رئيس المكتب السياسي لحماس، الشهيد إسماعيل هنية، ونائبه، الشهيد صالح العاروري بالإرهاب، وقالت؛ إن هنية "شخصية مثيرة في عالم الإرهاب"، رغم أنه شخصية كانت تشغل منصبًا سياسيًا، فيما قالت عن العاروري؛ إنه مسؤول عن "هجمات إرهابية دامية".

كما اتّهمت القناة رئيس المكتب السياسي، الشهيد يحيي السنوار بالتهمة نفسها، وقالت؛ إنه آخر من تخلص العالم منه، ووصفته بـ"جزار خان يونس".

وكتب الناشط عمر عبد العزيز على منصة "إكس": "قناة MBC السعودية تبدأ بحملة شيطنة واسعة ضد أهل غزة ومقاومتها في الوقت الذي تحاصر فيه جباليا ويعيش أهلها الجوع والعطش.

وأضاف عبد العزيز: في منشوره: "فلتشهدوا أنهم اختاروا الوقوف في صفّ الاحتلال وطعنوا أهل فلسطين في ظهورهم".

كما كتب تركي الشلهوب على حسابه: "مهلًا، MBC لا تتكلم عن الصهاينة الذين يسفكون دماء إخواننا ويحتلون مقدساتنا، إنهم يتكلمون عن رجال يدافعون عن دينهم وأرضهم وأنفسهم، بل ويدافعون عن الأمة بأكملها!".

أما شيرين عرفة فغردت بالقول: "تقرير مخز وفاضح وحقير وإن لم تعتذر عنه قناة (mbc) وتفتح تحقيقًا مع صانعيه.. يجب مقاطعتها فورًا وضمها لقائمة قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز".

وتسألت عرفة في تغريدتها: "ما علاقة رغبة المملكة في التطبيع مع (إسرائيل) بهذا العار الذي غرق فيه إعلامهم؟!".

صاحب حساب "كويتي حر" كتب: "حاولوا تشويه صورة المقاومة في فلسطين ومع أول رد فعل مثل الصاغرين حذفوا التقرير ، نتمنى مقاطعة هذه القناة السامة احذفوها من أجهزتكم".

أما الناشط "أحمد" فغرد قائلًا: "هذا الانحطاط والفجاجة في النفاق الذي تمارسه هذه القناة التي لا تمل من تشويه كل ما له علاقة بالاسلام يجعل من واجباتك كمسلم أن تساهم في إخراس قبحها ومقاطعتها احترما لدينك وأمتك المكلومة وإخوانك المستضعفين".

المغردة فؤاد كوثر كتب في حسابها: "زلزال استشهاد السنوار يتوالى: تقرير لـ MBC يصنف السنوار وقادة حماس من الإرهابيين الذين روعوا العالم وسفكوا الدماء!.. معروف من يصرف عليها لتبث سمومها، ومعروف واجبنا كأحرار حيالها".

أما آلاء الرجبي فكتبت: "عار أن تكون ‎#MBC صامتة على جرائم الاحتلال، ولكنها تظهر في اللحظة المناسبة لتشويه قادة المقاومة ووصفهم بالإرهابيين. هل تظنون أن الأمة ستغض الطرف عن هذه الخيانة الإعلامية؟ أنتم جزء من حملة التضليل التي تقودها (اسرائيل)، ولكن التاريخ لن يرحم من خان أمته".

ودوّن الناشط أسامة مازن على حسابه: "على جماهيرنا العربية مقاطعة كل ما هو مسموم ونبذ كل المروجين للأحتلال ونسبهم إلى اسيادهم ونفي ارتباطهم بأمتنا".

وأردف: "المسألة بيننا وبين (إسرائيل) ليست مباراة رياضية، أو مجرد صراع عابر، إنها بالدرجة الأساسية، مسألة صراع وجود وإرادات".

الناشط الجزائري أحمد داوود قال: "ما قامت به ‎@MBCGroup ليس هفوةً أو خطأ، بل هو مقصود، فهم يريدون تشويه النضال الفلسطيني مهما كان توجهه.

وأضاف: "ما تقوم به مجموعة mbc سابقة في الإعلام العربي بأن يتبنى الرواية الاسرائيلية ويدافع عنها ويروج لها وأن يطعن بالفلسطينيين بهذا الشكل الفج".

وكانت حركة حماس استهجنت في بيان التقرير، الذي قالت؛ إنه "لا يخرج إلا عن صحافة صفراء، وطابور خامس".

وطالبت حماس "إدارة القناة بالتراجع الفوري عن هذا السقوط والانحدار المهني وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى.

وكذلك طالبت بتعديل هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الصهيوني المجرم".