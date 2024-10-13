طرْد عضو من الحزب الوطني الإسكتلندي إثر تعليقات مُثيرة عن الإبادة في غزّة.. ماذا قال في تغريداته؟

ترجمة فلسطين أون لاين

طُرد جون ميسون، عضو البرلمان الاسكتلندي عن منطقة غلاسكو شيتلستون، من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) إثر تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها بشأن الوضع في غزة.

وعبّر ميسون عن خيبة أمله من الطرد عبر حسابه على تويتر، مؤكدًا: "أنا في غاية الخيبة لطردي من الحزب بسبب تعليقاتي حول (إسرائيل) وغزة وما إذا كان هناك إبادة جماعية. أعتقد أنه ينبغي علينا تحمل تنوع الآراء داخل الحزب طالما نحن ملتزمون بالاستقلال الاسكتلندي".

تأتي تصريحات ميسون بعد أن نشر سلسلة من التغريدات التي بدت فيها كأنه ينفي وقوع إبادة جماعية في غزة، حيث قال: "إذا كانت (إسرائيل) تريد أن ترتكب إبادة جماعية، لكانوا قد قتلوا عشرة أضعاف العدد"، بحسب تعبيره.

وقد رد بذلك على تصريحات سابقة لساندرا وايت، النائبة السابقة في الحزب، التي اتهمت (إسرائيل) بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ولم يصدر الحزب الوطني الاسكتلندي تعليقًا رسميًا حول المسألة. وكان ميسون قد واجه انتقادات شديدة بعد اجتماعاته مع نائب السفير "الإسرائيلي" في المملكة المتحدة، حيث وصف محادثته مع دانييلا غروفسكي بأنها "مناقشة مفيدة" حول الأهداف الإسرائيلية في غزة.

في اجتماع لجنة سلوك الأعضاء في الحزب، تم اتخاذ قرار طرد ميسون بعد أن تم تعليقه لمدة سبعة أسابيع. وقد جاء الطرد بعد سحب صفة النائب عنه بشكل فوري.

في تعليقه على تصريحات ميسون، قال إيان بلاكفورد، النائب السابق عن الحزب: "مع وجود أكثر من أربعين ألف قتيل في غزة، أنت تغرد بهذا. أنت غير مؤهل لمنصب عام. أنت عار وغير مؤهل لتمثيل أي شخص".