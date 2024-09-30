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اليمن: حصيلة ضحايا العدوان على محافظة الحُدَيْدَة ترتفع إلى 62

30 سبتمبر 2024 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة اليمنية ترتفع إلى 62
وكالات/ فلسطين أون لاين

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، بـ"ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، إلى 62 مدنياً، بينهم 5 شهداء"، في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحُدَيْدَة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنّ "إصابات أغلبية جرحى العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة شديدة ومتوسطة".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت، أمس الأحد، عدواناً غاشماً على اليمن استهدف مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن، وفق ما أكد مراسل الميادين.

واستهدف العدوان الإسرائيلي خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، وغارات أخرى على محطة الحالي لتوليد الكهرباء في مدينة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن، بينما استهدفت غارات أيضاً مطار الحديدة الدولي.

وأكّد مصدر مسؤول في صنعاء، أنّ العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء لن يجعل اليمن يوقف عملياته العسكرية مطلقاً.

بدوره، دان المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان الإسرائيلي على الحديدة، مؤكداً أنّه "لن يمرّ من دون رد".

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء إنّ "استمرار الكيان الإسرائيلي في استهداف المنشآت المدنية في اليمن دلالة على فشل الكيان وكذبه على امتلاك بنك أهداف".

وكانت القوات المسلحة اليمنية استهدفت، في عمليتين،  قبل يومين، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، "تل أبيب"، بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2" فرط الصوتي. أمّا العملية الثانية فطالت هدفاً حيوياً في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيّرة، من نوع "يافا".

المصدر / وكالات
#اليمن #صنعاء

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