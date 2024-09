"ملفَّات بيبي".. وثائقي يقض مضجع نتنياهو ويشعل الجدل في "إسرائيل".. ما قصَّته؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

رغم محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منعه، عرض منتصف ليلة أمس الإثنين، وثائقي بعنوان "ملفات بيبي"، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، يظهر لقطات لم تعرض من سجلات التحقيقات حول تهم الفساد المنسوبة إلى نتنياهو بمشاركة زوجته وابنه، فيما يصف الإعلام العبري الفيلم بـ "القنبلة" التي سوف تهز "إسرائيل".

ويوم أمس، رفضت المحكمة المركزية في القدس، الإثنين، طلبا قدم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لعقد جلسة عاجلة وإصدار قرار يمنع نشر مقاطع فيديو في "إسرائيل" توثق تحقيقات الشرطة معه ومع زوجته سارة ونجله يائير، والتي تظهر في فيلم وثائقي بعنوان "ملفات بيبي".

وفي التفاصيل، يكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس غيبني Alex Gibney، عن لقطات لم تعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال أحد الناشطين الذين شاهدوا الفيلم في تورنتو: "الفيلم ليس كوميديا ​​رومانسية، لكن من الضروري أن يشاهده أي يهودي يهتم بالإنسانية وإسرائيل".

Just watched the Bibi files, It's not a romantic comedy, but it's a must-watch for any Jew who cares for humanity and 🇮🇱 #TheBibiFiles #tiff24 pic.twitter.com/4iBiYEqHfg