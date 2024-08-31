تقارير عبريَّة تفسِّر: تمسُّك نتنياهو بـ "فيلادلفيا".. بحث عن إنجاز أمِّ خدعة لإفشال المفاوضات؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

شهد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، أمس الجمعة، أخطر اشتباك بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت تطور إلى صراخ خلال مناقشة مسألة بقاء الجيش في محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "بدأت المواجهة الصاخبة عندما انتقد غالانت نتنياهو بشدة قائلاً: "إن رئيس الوزراء يستطيع أن يتخذ كل القرارات، ويمكنه أيضاً أن يقرر قتل جميع المختطفين".

كان نتنياهو غاضباً، تشير "يديعوت أحرنوت"، وتضيف: "وفي مفاجأة، طرح القرار بشأن محور فيلادلفيا للتصويت. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة من كبار الوزراء قولهم: "هذا أصعب صراع واجهوه. فقد غالانت أعصابه".

وعندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا، هاجمه غالانت قائلاً: "لقد فرضت الخريطة على الجيش الإسرائيلي"، فغضب نتنياهو وقال: "الآن أحمل الخريطة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها"، وفق الصحيفة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله إن واشنطن والقاهرة وافقتا على خرائطه ليرد غالانت: "أن النقاش ليس معهما بل مع السنوار".

وذكرت الصحيفة أن وزيرين كبيرين، لم تسمهما، وصفا المواجهة بين نتنياهو وغالانت بأنها "أخطر اشتباك" بين الطرفين حتى الآن.

وأشارت إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن "إسرائيل" على مفترق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا، وأن الوزراء المشاركين في الجلسة الأمنية وقعوا على وثيقة تمنعهم من تسريب النقاش.

من جهتها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر دبلوماسي قوله إن قرار مجلس الوزراء بشأن البقاء في محور فيلادلفيا يشكل ضربة للمفاوضات.

غضب "إسرائيلي": "نتنياهو يفشّل المفاوضات"

ووجَّه سياسيون وخبراء عسكريون سابقون، شغلوا مناصب رفيعة في الجيش "الإسرائيلي"، انتقادات لاذعة لنتنياهو، متهمين إياه بتعطيل فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، والتي قد تسهم في تهدئة التوتر على الجبهة الشمالية.

"محور فيلادلفيا هو الخدعة الكبرى التي يتمسك بها نتنياهو منذ قيام دولة إسرائيل"، هذا ما قاله اللواء يتسحاك بريك، أحد كبار قادة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

ورأى بريك أن نتنياهو يخدع الجمهور عندما يعتبر أن السيطرة على المحور "إنجاز كبير لا يمكن الاستغناء عنه".

ويفسر القائد العسكري للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أقواله بأن الجيش موجود على المحور فوق الأرض، لكنه وفي الأعماق، يوجد العديد من الأنفاق التي تقع على عمق 50 مترا تحت الأرض ولا يستطيع الجيش الوصول إليها.

ويعتبر اللواء الإسرائيلي أن نتنياهو يخرّب المفاوضات عندما يتمسك بفكرة البقاء عسكريًا في المحور، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمسك بهذه القضية "حتى لا تنتهي الحرب في قطاع غزة لأن نهايتها تعني نهاية مستقبله السياسي".

ويعتبر نتنياهو أن السيطرة على فيلادلفيا، وهو ممر بطول 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تأتي ضمن إنجازات إسرائيل في قطاع غزة، لكن الجيش يختلف مع نتنياهو بفكرة أهمية البقاء العسكري في ذلك المحور، ويؤكد قادته أن الحل الأمثل لإعادة "الرهائن" هو المفاوضات مع حركة حماس، في سياق إعلان الجيش عن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة وتحقيق الإنجازات الميدانية، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

هذه التصريحات التي أدلى بها غالانت من محور فيلادلفيا قرأها بعض المراقبين الإسرائيليين على أنها رسالة الجيش لنتنياهو بانتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في غزة.

وعبر القناة 12 العبرية، دعا نوعام تيفون، القائد السابق للفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي، قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل إلى عدم السماح لنتنياهو بعرقلة المفاوضات.

ووصف تيفون المفاوضات الحالية بأنها الفرصة الأخيرة للحفاظ على حياة الأسرى، مشيراً إلى أنه "إذا عرقل نتنياهو الأمر فخاطِبوا الجمهور وقولوا إنه عرقل الصفقة".

"غالانت يؤيد الصفقة"

"غالانت يريد للصفقة أن تمضي وإعلانه هذا هو تبرير لموقفه"، هكذا أجاب جنرال الاحتياط في جيش الاحتلال غرشون هاكوهين حول السؤال عن مزاعم غالانت في هذا التوقيت القضاء على لواء رفح في حماس.وأضاف هاكوهين أنه لم يتم القضاء على أي لواء تابع لحماس بشكل تام.

أيضا الباحث إلحنان ميلر، من معهد شالوم هارتمان، يتبنى ذات التفسير بخصوص توجيه غالانت من خلال هذا التصريح رسالة داخلية لنتنياهو للتوجه إلى صفقة مع حماس، و"أنه حقق جميع الأهداف التكتيكية في الحرب ويؤشر على انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في قطاع غزة".

ومن جهة أخرى، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات بالجيش الاسرائيلي عاموس يدلين لـ "بي بي سي" إن العملية العسكرية لن تنتهي إلا بتوقيع الصفقة.

يقول ميلر لموقع "بي بي سي"، إنه يتوقع أن تكون هناك استقالات جماعية في قيادة الجيش "وأن القادة يرمون الكرة في ملعب نتنياهو"، ما قد يرجح حينها خروج الجمهور الإسرائيلي إلى الشوارع بشكل أكبر.

ترجح مصادر صحفية عبرية، بأن يدفع الخلاف بين نتنياهو وغالانت إلى إقالة الأخير من منصبه، وبأن قرار الإقالة اتُخذ بالفعل من قِبل نتنياهو.

لكن التحليلات الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو لا يريد إقالته الآن خشية تصاعد الاحتجاجات ضده في الشارع الإسرائيلي، وفي ظل وجود قلق من تصعيد عسكري كبير مع حزب الله أو إيران.

ووسط هذا، ينتظر الجميع تغييرا في مواقف نتنياهو حيال القضايا العالقة في ظل غضب مصري من عدم وجود أي وضوح في التعامل مع قضيتي فيلادلفيا ونتساريم.

وأدى تمسُّك نتنياهو بهذه المواقف إلى عدم الوضوح بشأن جلسة تفاوض أخرى في القاهرة كان الهدف منها التوصل لتفاهمات بخصوص القضايا العالقة.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية، ومن بينها القناة 12، إلى أن جزءا من مفاوضات القاهرة لا ينصب فقط على ترتيبات "محور فيلادلفيا" بمنظور الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس، بل من أجل التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي هناك، ولبحث إمكانية إجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد التي تمنع الوجود العسكري الإسرائيلي بشكل ثابت في تلك المنطقة.

لكن أياً من المصادر الرسمية الإسرائيلية لم تؤكد حتى اللحظة تلك الأنباء المتداولة.

وعلى الطرف الأخر، تتمسك حماس بموقفها الرافض لأي بقاء عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، لاسيما في محور فيلادلفيا في الجنوب ومحور نتساريم - الذي أسسه الجيش لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقال المسؤولون إن وزير الأمن يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور وأيده 8 من أعضاء المجلس.