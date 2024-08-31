"صالح" خرج من وسط الحصار في غزة .. لأقوى الدوريات العربية

غزة/ فلسطين أون لاين

رغم ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ودمار وقلة الإمكانيات، إلا أنه ما زال يخرج منه المبدعون والمتألقون في لعبة كرة القدم، ليظهروا في أقوى الأندية والدوريات العربية.

اللاعب محمد صالح، الذي كان يقطن في شارع الوحدة قبل مغادرته مدينة غزة، خرج من وسط المعاناة وانتقل لدوري نجوم قطر، بعد أن وقع على كشوفات نادي الريان القطري، أحد أعرق وأكبر الأندية العربية.

صالح "31" عامًا، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، سيلعب مع فريقه الجديد تحن قيادة مدرب ذو كفاءة عالية، وبرفقة عدد من نجوم كرة القدم في العالم، وسيواجه مهاجمين عرب ودوليين يحملون مواصفات عالية، وبالتالي سيرتفع مستواه ويعود بالنفع على المنتخب الوطني.

صالح كان يلعب في صفوف نادي غزة الرياضي، ونشأ وترعرع بين فرقه السنية المختلفة، وشارك في بطولة الدوري الممتاز كأصغر لاعب، وكان عمره حينها لا يتجاوز 15 عامًا، علمًا أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف منتخب فلسطين.