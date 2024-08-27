في اليوم الـ 236 من "الإبادة الجماعية".. ليلةٌ مخضّبة بالدماء في غزة والمحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 326 على التوالي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40476 شهيدًا و93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، أطلقت آليات الاحتلال، صباح اليوم نيرانها بشكل كثيف وعشوائي، باتجاه منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي رفح.

كما نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية شمال غربي مدينة رفح.

في خان يونس، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "زعرب" وسط شارع النجار بمنطقة البلد وسط مدينة خانيونس.

وارتقى 4 شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "زيادة" بمخيم خانيونس.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال الأراضي الزراعية المجاورة لمدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات.

وأُصيب عدد من المواطنين بسقوط قذائف مدفعية إسرائيلية على منزل لعائلة صقر وبرج النوري في أرض المفتي شمالي النصيرات.

وشن الطيران الحربي غارة على منزل لعائلة شامية في محيط مسجد القسام في مخيم النصيرات.

وارتكب الاحتلال مجزرةً دامية، جرّاء قصفه شقة سكنية تعود لعائلة "صيدم" في برج هديل بمحيط دوار صدقي في مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال جمعية "سواهد" في محيط مول أبو صفر في دير البلح

في مدينة غزة، أطلقت طائرات الاحتلال المُسيّرة "كواد كوبتر" النار على منازل المواطنين المحاصرين في المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين في مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد عائلة "زينو" في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون باستهداف الاحتلال شقة لعائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.