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"لن يُخمد الحريق إلا باقتلاع الاحتلال"

حماس تدعو إلى النّفير والاحتشاد في كلّ الساحات دعمًا لغزة ونصرةً للأقصى

23 اغسطس 2024 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في مدينة القدس وأهلنا في الدَّاخل المحتل وعموم الضفة الغربية المحتلة إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة الأقصى اليوم 23 آب/ أغسطس القادم، والتصدّي لكلّ محاولات المتطرّفين الصهاينة اقتحامه وتدنيسه، وإفشال مخططاتهم الخبيثة الساعية لتقسيمه.

تأتي تلك الدعوات بالتزامن مع الذكرى الـ 55 لحرق المسجد الأقصى المبارك، وتواصل اقتحامات باحاته من قبل المستوطنين المتطرفين.

وقالت حماس: " لن يُخمد الحريق إلا باقتلاع الاحتلال".

كما دعت جماهير شعبنا وأمتنا والأحرار في كل العالم إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة، يوماً حاشداً وفاعلاً للانتصار والتضامن والدّفاع عن غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

 

#الحرب على غزة #حرق المسجد الأقصى #طوفان الأقصى

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